Asking Price:
$38,000 OFFERS
Make:
JEEP
Model:
CHEROKEE TRAILHAWK
Year:
2015
Condition:
EXCELLENT
Odometer KM:
25100
Rego State:
QLD
EMAIL DIRECT - cj.sumner@bigpond.com
***NEW CAR COMING MAKE A REALISTIC OFFER FOR A GREAT BARGAIN***
HIGHLY OPTIONED AND RARE PANORAMIC ROOF & PUSH BUTTON START
VERY LOW K'S
IMMACULATE CONDITION
FULL LOG BOOK DEALER SERVICED- RECEIPTS AVAILABLE
BALANCE OF NEW CAR WARRANTY
PREMIUM CERAMIC NANO PAINT AND LEATHER PROTECTION APPLIED WHEN NEW
GENUINE JEEP CARGO PROTECTOR AND COOLBAG.
LADY DRIVER - NEVER BEEN OFF ROAD
FOR SALE DUE TO PURCHASE OF NEW CAR
ANY TEST WELCOME PLEASE CALL FOR FURTHER DETAILS
PERSONALISED PLATES NOT INCLUDED IN SALE